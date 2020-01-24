شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزب الغد يكرم قيادات الشرطة بقسم دار السلام بمناسبة عيدهم الـ68 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أمانة حزب الغد بدار السلام، برئاسة المهندس محمود أشرف خليل، في محافظة القاهرة، حفلاً لتكريم قيادات الشرطة بقسم دار السلام، بمناسبة عيدهم الـ68، وتحية للشرطة المصرية في عيدها والذي يواكب 25 يناير من كل عام، جاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس موسي مصطفي موسي رئيس الحزب، والمرشح الرئاسي السابق.

وشهدت حفل التكريم، حضور كل من المهندس محمود أشرف خليل، أمين الحزب بدار السلام، وأعضاء وقيادات الحزب، والذي قدموا التهاني لضباط القسم، كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية.

وقال المهندس محمود أشرف خليل، أمين حزب الغد بقسم دار السلام، أن رجال الشرطة الأوفياء يدفعون ارواحهم فداء للشعب المصري العظيم ومن أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجبهة الداخلية.

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وتقدم "أشرف"، بالتحية لأرواح ضحايا قوات الشرطة الذين قدموا التضحيات للحفاظ على السلم العام واستقرار الوطن سائلا الله وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه سوء وأن يجعلها أمنا وأمانا وأن يرحم الشهداء الذين جادوا بأرواحهم لرفعة هذا الوطن ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ووجه أمين الحزب بدار السلام، التهنئة والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل من ينتمون لمؤسسة الشرطة، مشيرا إلي نجاح الشرطة في أداء رسالتها في تأمين وصون استقرار المجتمع وتحقيق الامن والاستقرار فى جميع انحاء البلاد يرجع الى التعاون الوثيق مع المواطنين الشرفاء الذين يدركون مدي أهمية ما يقدمون من معلومات في الحفاظ علي أمن الوطن وسلامة أراضيه.