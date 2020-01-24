شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يهنئون "الداخلية" بعيد الشرطة: سطرتم بدمائكم تاريخاً وطنياً مخلصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من أعضاء مجلس النواب التهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مؤكدين أن أبطال الشرطة سطروا بدمائهم تاريخاً وطنياً مخلصاً من أجل الحفاظ على أمان واستقرار هذا البلد.

علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وجه التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد بالوزارة بمناسبة احتفالات مصر بأعياد الشرطة مؤكدًا أن صقور وبواسل الشرطة أحد جناحي الأمن والأمان للشعب المصري.

وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم ان رجال الشرطة الأوفياء يدفعون ارواحهم فداء للشعب المصرى العظيم ومن اجل الحفاظ على امن وسلامة الجبهة الداخلية مؤكدا ان المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية يقدرون التضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال الشرطة الأوفياء وتقدم اللواء علاء عابد بالتحية لأرواح ضحايا قوات الشرطة الذين قدموا التضحيات للحفاظ على السلم العام واستقرار الوطن سائلا الله وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه سوء وان يجعلها أمنا وأمانا وأن يرحم الشهداء الذين جادوا بأرواحهم لرفعة هذا الوطن ويلهم اسرهم الصبر والسلوان .

وتقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بالتهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطنى للشرطة والذى يوافق 25 يناير من كل عام.

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وقال " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم أن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل بكل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية وبكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان مؤكدا أن الشعب المصرى كله يقدر جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها رجال الشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن فى مواجهة جماعات الظلام وتقديمهم لأرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وتوجه بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة والشرطة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن تنعم دائما مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.

وأكد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان هذه الأيام تشهد حلول الذكري الـ 68 ليوم من أمجد أيام الشعب المصري العظيم والشرطة الوطنية ففي يوم 25 يناير 1952 وقف نفر قليل من رجال الشرطة المصرية البواسل في وجه عدو محتل بريطاني غاشم يفوقهم عددا وعتادا ليسقط معظمهم بين شهيد وجريح ليسطروا بدمائهم تاريخا مجيدا في حب مصر والزود عن ترابه.

ووجه " حسين " فى بيان له اصدره منذ قليل التهنئة والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل من ينتمون لمؤسسة الشرطة مؤكدا انه منذ يوم 25 يناير عام 1952 لم تتوقف يوما تضحيات رجال الشرطة وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم نحو شعبهم وأشار الدكتور محمود حسبن الى ان نجاح الشرطه في أداء رسالتها في تأمين وصون استقرار المجتمع وتحقيق الامن والاستقرار فى جميع انحاء البلاد يرجع الى التعاون الوثيق مع المواطنين الشرفاء الذين يدركون مدي أهميه ما يقدمون من معلومات في الحفاظ علي أمن الوطن وسلامة أراضيه و أرواح وأعراض وأموال مواطنيه مؤكدا ان الشرطة المصرية تحظى بتأييد ودعم كبيرين من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.