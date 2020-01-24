أسعار العملات في أسبوع: تراجع الريال السعودي واليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي: تراجعت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري. وانخفض سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع مقابل 4.20 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع . وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 51.63 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع، مقابل 51.82 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع. Advertisements وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 14.40 جنيه للشراء و17.62 جنيه للبيع، مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع الخميس الماضي. واستقر سعر بيع الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.65 جنيه للشراء و20.86 جنيه للبيع مقابل 20.58 جنيه للشراء و20.86 جنيه للبيع. وهبط سعر الريال القطري قرشين ليسجل أمس الخميس 4.15 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسجل الردهم الإماراتي أمس 4.23 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

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