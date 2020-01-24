"أخويا اختفى".. سر بلاغ كشف عن مقتل مقاول مهشم الرأس بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"عايزين نقعد علشان نتفاهم ونخلص الخلاف اللي بينا" بهذه الكلمات استدرج كهربائي شريكه المقاول بدعوى إنهاء خلاف مالي بينهما، وأسرع الأخير ملبيا دون أن يدري بمصير دموي كان في انتظاره.

تلقى الرائد خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية بلاغا بتغيب مقاول يدعى "حسن" 32 سنة، أصل إقامته بني سويف، وله محل إقامة آخر بدائرة القسم.

تتبع رجال المباحث بفرقة الطالبية والعمرانية خط سير المقاول حتى عُثر على دراجته النارية بعد أن تركها صديقه الكهربائي، تبين أن الضحية كان مدين له بمبلغ مالي قيمة شراكتهما في مقهى.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها المقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهم، وكشف عن تفاصيل جريمته.

يوم الواقعة استدرج الكهربائي المجني عليه إلى محل سجائر خاص بشقيقه، ولدى وصوله اعتدى عليه بحجر أفقده الوعي مهشم الرأس، ثم سحبه إلى الداخل، وواصل ضربه حتى فارق الحياة.

اتصل المتهم بشقيقه "مالك المحل" وزوج شقيقته طلبا للمساعدة، وتخلصوا من الجثة بترعة الجيزاوية بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، وأمكن ضبط المتهمين الهاربين.