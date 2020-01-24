فرقة الموسيقات العسكرية تستقبل رواد معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبلت فرقة الموسيقات العسكرية، رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 بعزف النشيد الوطني ومعزوفات من الأغاني الوطنية.

ولاقت العروض التي قدمتها الفرقة، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من الجمهور الذي حرص على متابعتها، وترديد النشيد الوطني للبلاد والأغاني الوطنية معها، كما ألتقط رواد المعرض الصور التذكارية مع الفرقة.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فتح المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس أبوابه للجمهور، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف.

Advertisements

يذكر أن دولة السنغال تحل هذا العام كضيف شرف وتم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

ويشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

​