القبض على مالك شركة توريد مستلزمات تصوير لتزويره مستندات رسمية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط مالك شركة توريد مستلزمات تصوير بالغربية لقيامه بتزوير مستندات رسمية.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا أكدت قيام مالك شركة توريد مستلزمات تصوير كائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية مقيم بذات الدائرة باصطناع وتزوير شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة باسم إحدى شركات مهمات المكاتب، كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وتقديمها ضمن المستندات المقدمة منه لمناقصات بعدد من الجهات الحكومية لتوريد مهمات مكتبية وكتابية لهم وقيامه بالاستيلاء على النسبة المقررة لتلك الضريبة لنفسه وعدم توريدها لمصلحة الضرائب المصرية بإجمالي مبلغ 148 ألف و829 جنيه خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018.

وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن شركة المهمات الكتابية غير مسجلة بالضرائب، وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه تحصل على تلك الشهادة من مالك شركة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة "جار تحديده وضبطه".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وباشرت النيابة التحقيق.