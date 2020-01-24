وفد من الإعلاميين الأفارقة يزور المجلس القومي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

استقبل المجلس القومي للمرأة، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة، الذي يزور مصر حالياً؛ للتعرف على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية، لتحسين أوضاع المرأة على كافة الأصعدة.

ورحبت الدكتورة منى الحديدي عضوة لجنة الإعلام بالمجلس، بالوفد في مصر "قلب إفريقيا" وفي المجلس، والذي يشكل مركز وبؤرة الاهتمام لكل ما يخص المرأة، مشيرة إلى الدور البارز الذي قامت به مصر في النهوض بملف المرأة.

وأشارت إلى جهود المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في كافة المجالات، والتفعيل من أدوارها المتعددة المختلفة على مستوى الأسرة وعلى مستوى العمل والمشاركة في النهوض بالمجتمع.

وقالت إن المرأة المصرية على مدار العصور كانت مصدرا للعطاء والتضحية والتنمية فمنذ عصر المصريين القدماء، كان للمرأة دور مهم خلدته الحضارة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير للغاية من قبل القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المدافع الأول عن المرأة.

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وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يضم لجنة للإعلام ضمن لجانه الدائمة، والتي تضم خبراء إعلاميين في مختلف المجالات الإعلامية، وتسعى اللجنة إلى نشر الأفكار الإيجابية الداعمة لجهود المجلس والتوعية بكافة المجالات من خلال الاستعانة بالعديد من الحملات الإعلامية، والتي يستخدم فيها الأشكال الفنية والتفاعلية المختلفة.

وأضافت أن اللجنة الإعلامية بالمجلس قامت بإصدار الكود الإعلامي لكل ما يتم تناوله عن المرأة في الإعلام بما يتفق مع القواعد المهنية المطبقة محلياً وإقليمياً ودوليا، موضحة أن لجنة الإعلام تتبنى إعداد الدراسات والإنتاج الفني والإعلامي للمساعدة في نشر ثقافة عدم التمييز ضد المرأة، كما يمد المجلس الباحثين بالإحصائيات والبيانات التي تساعدهم في إجراء هذه الأبحاث.

ودعت الدكتورة منى الحديدي، الإعلاميين الأفارقة إلى أن يكون لهم في بلادهم أيضا ميثاق إعلامي ينظم تناول الإعلام لدور المرأة، والعمل على تعميق الصلة بين المؤسسات الإعلامية مع الدول الإفريقية الأخرى، والسعي للنشر عن أوضاع المرأة في الدولة الإفريقية، وتبادل المعلومات بشفافية وتيسير حصول المعلومات من مصادرها الأساسية.

وأكدت أهمية إجراء تحقيقات صحفية وتلفزيونية حول القضايا الإفريقية المشتركة، والتي لابد من معالجتها من منظور واحد مثل الزواج المبكر وختان الإناث، إلى جانب الاهتمام بأوضاع المرأة في كل مراحلها السنية، وتشجيع الإنتاج المشترك الإفريقي فيما يعرف بصحيفة المواطن، والسعي إلى وجود شراكة في الدفاع عن حقوق المرأة على كافة المستويات، مشيرة إلى أن النهوض بوضع المرأة لن يتم بجهود حكومية فقط ولكن بجهود كافة المؤسسات العاملة في الدولة.​