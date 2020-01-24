تسجيل حالة الإصابة الخامسة بفيروس "كورونا" في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة الإصابة الخامسة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال نائب وزير الصحة التايلاندي ساتيت بيتوتيشا في تصريح لشبكة "سي إنإن" الأمريكية إن حالة الإصابة الخامسة هي لسيدة تبلغ من العمر 33 عاما من مدينة "ووهان" الصينية وكانت قد وصلت إلى تايلاند يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الحالة ستظل معزولة حتى تتحسن.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
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