ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بهونج كونج إلى 4 حالات





أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد إلى أربع حالات، وذلك عقب تسجيل إصابتين جديدتين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات في هونج كونج تعتقد أن الحالتين الجديدتين كانتا في زيارة لمدينة "ووهان" الصينية خلال الـ 14 يوما الماضية.



يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.