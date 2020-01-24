أعلنت السلطات في مدغشقر، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 21 قتيلًا، فضلا عن فقدان 20 آخرين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن أكثر من 89 ألف شخص تأثروا بطول الأمطار
وصرح مكتب إدارة الكوارث بأن هناك تخوفًا من حدوث مجاعة وارتفاع في أسعار الغذاء؛ حيث غمرت مياه الفيضانات الأراضي التي يزرع بها محاصيل الأرز.
وأشارت الشبكة إلى أن مياه الفيضانات غمرت أيضًا نحو 10 آلاف منزل شمالي البلاد، وأعلنت السلطات المحلية نشر قوات من الجيش لإجلاء المتضررين من ارتفاع منسوب المياه عن منازلهم.
وتسببت الفيضانات في غلق الطرق الرئيسية في أماكن عدة. كما أفاد مسئولون بأنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مدغشقر لـ21 قتيلًا و20 مفقودًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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