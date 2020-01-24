رئيس وزراء أوكرانيا: الحكومة توافق على خطة عمل للوقاية من فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي جونشاروك، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأوكرانية وافقت على خطة عمل واضحة لمنع دخول فيروس كورونا للأراضي الأوكرانية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .



وأوضح جونشاروك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، "اليوم، قمنا بالاستجابة إلى المعلومات التي تنتشر في

أنحاء العالم عن وباء فيروس كورونا. قررنا وضع خطة عمل واضحة عما يجب القيام به وتم تأسيس مقر عمليات في وزارة الصحة الأوكرانية".



وأضاف جونشاروك أن الحكومة الأوكرانية كانت تتواصل بفعالية مع منظمة الصحة العالمية

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خلال الأيام القليلة الماضية للحصول على كافة المعلومات لفهم الوضع بشأن الفيروس والسيطرة عليه.



وأكد أنه اعتبارًا من اليوم لا توجد أسباب تدعو إلى القلق في أوكرانيا، فلم يتم تأكيد وجود إصابة بهذا الفيروس على الأراضي الأوكرانية.



وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي اليوم مع كل الهيئات لضمان السيطرة عبر الحدود وتجنب دخول الفيروس للبلاد.