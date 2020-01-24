وزير الخارجية الروسي: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الجيش السوري، استعاد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقال لافروف في لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة "إن

الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص​، واستعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا".وأضاف "وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد.واتهم وزير الخارجية الروسي الجماعات الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها.من جانبه .. قال المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، إن 50 % من السوريين بعيدون عن منازلهم، مشيرا إلى أنه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق الأربعاء القادم.