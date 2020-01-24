أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الجيش السوري، استعاد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال لافروف في لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة "إنالوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص، واستعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا".
وأضاف "وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد.
واتهم وزير الخارجية الروسي الجماعات الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها.
من جانبه .. قال المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، إن 50 % من السوريين بعيدون عن منازلهم، مشيرا إلى أنه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق الأربعاء القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.