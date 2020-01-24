الحكومة اليونانية: هجوم إلكتروني يستهدف مواقع حكومية مهمة

قالت الحكومة اليونانية، إن المواقع الرسمية الإلكترونية لرئيس الوزراء والشرطة الوطنية وجهاز الإطفاء وعدد من الوزارات المهمة، عطلت لفترة وجيزة، بسبب هجوم إلكتروني وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأوضح المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة أن هجوم "دي
وأضاف بيتساس أنه تم تطبيق "إجراءات مضادة" بنجاح، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتضمنت المواقع المستهدفة في الهجوم مع الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، مواقع وزارات الأمن العام والداخلية والخارجية والملاحة التجارية، فضلا عن استهداف مواقع الشرطة اليونانية وجهاز الإطفاء.
ويعد هذا الهجوم الإلكتروني الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، حيث تبنت الهجوم الأول في منشور إلكتروني مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الذين زعموا أنهم من تركيا، ولم يعلق مسؤولون يونانيون على ما إذا كانوا يعتبرون ذلك الإعلان عن المسؤولية حقيقيا.
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