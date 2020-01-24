الدفاع الروسية: رصد 115 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 115 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات حلب (67انتهاكا) وإدلب (23) واللاذقية (16) وحماة (9) وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المتحاربة في سوريا قام خلال الـ 24 ساعة الماضية بإيصال 250 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 0.913 طن إلى أهالي إحدى قرى ريف الحسكة.
وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف
وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تنفيذ 2344 عملية إنسانية، بلغ وزنها الإجمالي من المساعدات الإنسانية 3936.771 طن.
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