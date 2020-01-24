إغلاق شنغهاي ديزني" لمنع انتشار فيروس "كورونا"

قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند التابعة لشركة والت ديزني، إنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من غدٍ السبت، للمساعدة في منع انتشار فيروس "كورونا" الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية.

ذكرت شنغهاي ديزني ريزورت، المشغلة لـ شنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة - "استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض

ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند".وأضافت: "سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف".وتأهبت الكثير من المتاجر والمكاتب بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق، بعدما ألقى تفشي فيروس "كورونا" بظلاله على خطط أسبوع العطلات.وبدأت اليوم الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد وهي فترة غالبًا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.وكانت حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الجديد ارتفعت اليوم إلى 26 وفاة و 881 إصابة، فيما قررت سلطات السياحة المحلية لبلدية بكين العاصمة إلغاء الأنشطة واسعة النطاق ذات التجمعات الكبيرة، بما في ذلك معارض المعابد، في محاولة لمنع ومكافحة الفيروس الجديد.