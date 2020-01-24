6 قتلى في إطلاق نار ببلدة روت آم سي الألمانية

قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت آم سي الألمانية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية. وقالت الشرطة الألمانية، إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها. وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.



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