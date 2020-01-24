6 قتلى بإطلاق نار في بلدة ألمانية

قتل ستة أشخاص بإطلاق نار، اليوم الجمعة، في بلدة صغير بجنوب غرب ألمانيا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الشرطة ذكرت أنه من المحتمل سقوط ضحايا في الواقعة التي وقعت في بلدة "روت آم زيه" شمال شرقي ولاية بادن فورتمبرج، وأسفرت أيضا عن إصابات.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه به.

وذكرت الشرطة، في بلدة "آلن" القريبة، أن الحادث مرتبط فيما يبدو "بعلاقة شخصية" و"بجريمة عائلية".

ووفقا للبيانات، ليست هناك دلائل على وجود مشتبه بهم آخرين، حيث تتعلق الواقعة بجان واحد.

وقالت الشرطة إن الجاني والضحايا على معرفة ببعضهم بعضا، إلا أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

وذكرت الشرطة أنها أُخطرت بواقعة إطلاق النار عقب ظهر اليوم، مضيفة أنها موجودة بكثافة حاليا في مسرح الجريمة.

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