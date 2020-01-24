ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" في الصين إلى 25 شخصاً

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" في الصين إلى 25 شخصاً.

كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 830 حالة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الجمعة، نقلاً عن السلطات المحلية.

وكانت آخر حصيلة للضحايا قد بلغت 18 قتيلاً مع تشخيص إصابة أكثر من 650 شخصًا في الصين، وذلك قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس "كورونا الجديد" في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الخميس، أن خبراء الصحة العامة الذين اجتمعوا في مقر المنظمة الأممية لمراجعة هذا الوضع انقسموا بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوصوا بإعلان تفشي المرض على أنه أزمة صحية دولية، واختاروا بدلاً من ذلك الإبقاء على مواصلة رصد الوضع.

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وقال تيدروس أدهانوم جبريسيس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ستعقد اجتماعاً في غضون 10 أيام أو في أي لحظة يتخذ فيها الوضع منعطفاً نحو الأسوأ، من أجل النظر في تطورات تلك المسألة.

وأضاف: "بلا شك، يمثل هذا وضع طوارئ في الصين لكنه لم يصبح بعد وضع طوارئ صحي على المستوى العالمي".