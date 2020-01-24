كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني.

واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع السفير الإيراني لدى الكويت؛ وذلك على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران، والذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة، في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرًا، وقُتل خلالها قائد (فيلق القدس) الإيراني قاسم سليماني.

وأعرب الجارالله، عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مجددًا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم، مشيرًا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وطلب نائب وزير الخارجية الكويتي، من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وأن لا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.