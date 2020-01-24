برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني انضم لسباق الفرق الراغبة بالحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن برشلونة استفسر عن إريكسن وإمكانية ضمه خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت الشبكة "إريكسن تقابل مع رئيس توتنهام دانييل ليفي الثلاثاء الماضي، وأكد له رغبته في الانتقال لإنتر ميلان هذا الشهر، وما زال الفريق الإيطالي يضغط بقوة لكن برشلونة دخل الصراع".

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وأفاد التقرير، أنه على الرغم من عدم وجود اتفاق بين توتنهام وإنتر، لكن اللاعب أتم الاتفاق على الشروط الشخصية، والصفقة أصبحت على وشك الانتهاء، حيث ينتهي عقد إريكسن بنهاية الموسم الجاري.

وكان إنتر ميلان، قدم عرضًا بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المكافآت، لكن توتنهام يُصر على اقتناص 17 مليونًا، وأكد جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، تفاؤله بإتمام الصفقة هذا الشهر.

وشارك إريكسن صاحب الـ27 عاما، في 28 مباراة بجميع المسابقات مع السبيرز، لكنه سجل هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.