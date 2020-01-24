موريتانيا ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا

أكدت موريتانيا، الجمعة، رفضها كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى رأسها التركي، ودعمها لكل جهود حل الأزمة.

وشدد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، على دعم بلاده الكامل للجهود الأممية والدولية ذات الصلة بإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية، وآخرها مؤتمر برلين، واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر.

وعبر عن أمله القريب في انتهاء الأزمة الليبية من أجل تفعيل منظومة الاتحاد المغربي الذي يجمع، بالإضافة إلى موريتانيا، كلا من الجزائر والمغرب وتونس.

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وكان محللون وخبراء موريتانيون قد انتقدوا تدخلات تركيا في المنطقة العربية، وخصوصا تدخلها العسكري في ليبيا، وأكدوا أنها تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار ويعكس مطامعها التوسعية في المنطقة.

وجاءت تلك الانتقادات خلال ندوة نظمها المركز العربي الأفريقي للتنمية في موريتانيا تحت عنوان "التدخلات الأجنبية في الوطن العربي.. التدخل التركي في ليبيا نموذجا"، بمشاركة واسعة من الطيف السياسي والإعلامي والفكري بالبلاد.

واستعرض مدير المركز ونقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولد الداه، خلال مشاركته في أعمال الندوة، تاريخ التدخلات الأجنبية في الوطن العربي.

وأشار إلى أن مرحلة ما يسمى بـ"الربيع العربي" أدت إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية من ليبيا إلى سوريا وما تلها من اقتتال كبير على المصالح والنفوذ بين القوى الدولية.

كما نوه بأن تدخل تركيا في ليبيا جاء لتلبية الأطماع التوسعية للحكومة التركية، داعيا الليبيين إلى تفويت الفرصة على هذه النوايا والجلوس إلى طاولة الحوار ونبذ الفرقة من أجل قطع الطريق على القوى الأجنبية في الوطن العربي.