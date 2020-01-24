الحكومة السودانية توقع اتفاقا إطاريا مع الحركة الشعبية بجوبا

وقعت الحكومة الانتقالية السودانية، الجمعة، مع "الحركة الشعبية - شمال" برئاسة مالك عقار، التي كانت تقاتل نظام المخلوع عمر البشير بولاية النيل الأزرق، اتفاق سلام إطاريا بجوبا.

وعلمت "العين الإخبارية" أن "الاتفاق يشتمل على المبادئ العامة والأهداف والترتيبات السياسية وترتيبات الحكم للمنطقتين وقضايا ذات خصوصية لهما وترتيبات تقديم المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات والترتيبات الأمنية وغيرها من القضايا".

وكشفت المصادر عن أن "الاتفاق الإطاري لملف الترتيبات الأمنية يتحدث عن قومية القوات النظامية (قوات مسلحة، شرطة ، أمن)".

وفيما يختص باتفاق السلطة، يشير إلى "وجود حكم لا مركزي وذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان".

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وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية وكبير الوسطاء -في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"- إن "الاتفاق يأتي تتويجا لإرادة سياسية تمتع بها الفرقاء السودانيون".

وأضاف أن "الاتفاق مكسب كبير ويحفز المسارات الأخرى من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل".





ولفت قلواك إلى أن "الاتفاق ناقش القضايا السياسية والسلطة والترتيبات الأمنية، بجانب القضية الأساسية التي تتعلق بالملف الإنساني والمساعدات".

وتم التوقيع سيتم بالقصر الرئاسي في عاصمة جنوب السودان جوبا، بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت.

وكانت الأطراف السودانية وقعت في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.