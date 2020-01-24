عبدالله بن زايد يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير خارجية فرنسا

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، الجمعة، القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في باريس، التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التعليمية والتكنولوجية والثقافية.





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بدوره، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن جامعة السوربون ومتحف اللوفر أبوظبي يمثلان نموذجا مميزا للشراكة بين البلدين الصديقين التي لا تقتصر وحسب على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية.

وأضاف أن هذين الصرحين المعرفيين والثقافيين يعدان رمزا للتلاقي الفكري والإنساني وعنوانا للتسامح والتعايش.

من جانبه، رحب جون إيف لودريان بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.

وحضر اللقاء علي عبدالله الأحمد سفير الإمارات لدى فرنسا.