- 1/2
- 2/2
وكالة أنباء الإماراتالجمعة 2020/1/24 04:17 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا خلال اللقاء
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، الجمعة، القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان.
كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في باريس، التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التعليمية والتكنولوجية والثقافية.
بدوره، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن جامعة السوربون ومتحف اللوفر أبوظبي يمثلان نموذجا مميزا للشراكة بين البلدين الصديقين التي لا تقتصر وحسب على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية.
وأضاف أن هذين الصرحين المعرفيين والثقافيين يعدان رمزا للتلاقي الفكري والإنساني وعنوانا للتسامح والتعايش.
من جانبه، رحب جون إيف لودريان بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.
وحضر اللقاء علي عبدالله الأحمد سفير الإمارات لدى فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير خارجية فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.