صفقة القرن وخسائر "كورونا".. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"‎

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: رئيس فنزويلا عن زعيم المعارضة: "خائن لوطنه"، و"المفوضية" والمجلس الأوروبي يوقعان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، وبايدن وساندرز أقرب الديمقراطيين للمنافسة على الترشح للرئاسة الأمريكية، و فلسطين: سنعلن سلسلة إجراءات في حال نشر "صفقة القرن"، وغياب حزبين تونسيين عن أول أيام مشاورات تشكيل الحكومة، وترامب يكشف رسميا عن صفقة القرن الأسبوع المقبل.



كما تطالعون أيضا: ضمن هجمات "تدفيع الثمن".. مستوطنون يضرمون النار بمسجد في القدس، وللمرة الأولى.. كوريا الشمالية تشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، وبوتين يعين وزير الاقتصاد السابق مستشارا له، والحكومة السودانية توقع اتفاق سلام إطاريا مع الحركة الشعبية الجمعة، ووسط التوتر مع واشنطن.. ضابط سابق وزيرا لخارجية كوريا الشمالية.

وعلى الصعيد الاقتصادي: مخزون النفط الخام الأمريكي يتراجع، وجونسون يتجاهل ترامب.. هواوي مرشحة لبناء "الجيل الخامس" في بريطانيا، و"الفاتيكان" تستعيد سمعتها المالية بعد "مداهمة إيجمونت"، والأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة رغم مخاوف كورونا.

Advertisements

وحكومة اليمن تطالب "المركزي" بتدخل نوعي لحماية العملة الوطنية، وكورونا القاتل يهبط بالنفط 2%، وحزب الشعب: تركيا مثقلة بـ6 ملايين عاطل.. وحكومة أردوغان تخفي الحقيقة

وفي الرياضة تجدون: لوكاكو يتجاهل سولسكاير ويدافع عن مورينيو، أما في التكنولوجيا: بالعرق.. هواتف المستقبل تقلد الإنسان لخفض درجة حرارتها.

وفنيا: "ستموت في العشرين" يفتتح مهرجان العين السينمائي، بينما في المنوعات: "المومياء تتكلم".. إعادة إنتاج صوت كاهن فرعوني عمره 3 آلاف عام.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا