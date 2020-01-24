الإمارات تطلق مبادرة "المبرمج العالمي" من دافوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إطلاق مبادرة "المبرمج العالمي" كأكبر مشروع تدريبي يعمل على توفير منصة مجانية على الإنترنت لتدريب 5 ملايين شاب وشابة في المجتمعات الفقيرة على لغة البرمجة وتقنياتها ومنحهم شهادات معتمدة بذلك.

يأتي ذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الفقر والتأسيس لمستقبل أفضل، خصوصاً لفئة الشباب في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال تمكينهم معرفياً وعلمياً وتسليحهم بالمؤهلات اللازمة لإتقان لغة البرمجة التي تعد لغة المستقبل، الأمر الذي يسهم في انتشالهم من ظروفهم الحياتية الصعبة وفتح آفاق أوسع لهم للعمل والابتكار والمساهمة البنّاءة في خدمة مجتمعاتهم.

وقد تم الإعلان عن المبادرة المعرفية الضخمة أثناء مشاركة الإمارات في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، من خلال وفد رسمي رفيع المستوى، ضمن جلسة "إعادة تصور أكبر التحديات في العالم" التي عقدت ضمن اجتماعات منظمة "جلوبال سيتزن" في المنتدى.