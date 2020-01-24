هيمنة حزب الله على حكومة لبنان تلقي بظلالها على العلاقة مع واشنطن

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحسم بعد إن كان بمقدورها العمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة؛ بسبب سيطرة حزب الله وحلفائه عليها من عدمه.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من وزراء رشحهم حزب الله ورئيس الوزراء حسن دياب، المدعوم أيضًا من الجماعة الطائفية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه عندما سألت وكالة "بلومبرج" الأمريكية وزير الخارجية مايك بومبيو حول دعم الحكومة الجديدة، قال إنه لا يعلم الجواب عن ذلك بعد، لكنهم مستعدون لتقديم الدعم "لكن فقط لحكومة ملتزمة بالإصلاح".

وخلال المقابلة، استنكر بومبيو مدى انتشار حزب الله، المليشيا الموالية لإيران، حول العالم بما في ذلك أمريكا اللاتينية.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن بومبيو رفض القول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الجديدة في لبنان -المكان الذي لعب فيه حزب الله منذ عهد بعيد دورًا في العملية السياسية– بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، الثلاثاء.

Advertisements

كانت الولايات المتحدة قد صنفت حزب الله منظمة إرهابية، ومؤخرًا فرضت عقوبات على رجال أعمال ومسؤولين على صلة بها.

وأشارت صحيفة "تليجراف" إلى أن نفوذ حزب الله في الحكومة الجديدة يمكنه التأثير سلبًا على قدرة لبنان للفوز بالتمويل الأجنبي اللازم لاستيفاء الديون وتحقيق استقرار نظامها المالي.

وحذر رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، الأربعاء، من أنهم يواجهون أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ البلاد، وأنهم "يواجهون كارثة".

وشهدت شوارع لبنان شهدت تدفق آلاف المحتجين منذ ما يربو على الشهرين للمطالبة بحكومة تكنوقراط على أمل تقليص الفساد وتفادي الانهيار الاقتصادي.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة، الثلاثاء، أنها عمليا تتشكل من متخصصين، سمت الأحزاب السياسية الوزراء في عملية تضمنت مساومة ومشاحنات دون إيلاء اهتمام يذكر لمطالب المحتجين بعملية تتسم بالشفافية ومرشحين مستقلين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الحكومة اللبنانية الجديدة تلقت استقبالًا فاترا، الأربعاء، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لمنع المحتجين من الزحف باتجاه البرلمان.

وذكرت الإدارة الأمريكية أنها ليست متأكدة من العمل مع تحالف يسيطر عليه حزب الله الموالي لإيران وحلفاؤه.