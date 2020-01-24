فلسطين تنفي إجراء أي اتصال بالإدارة الأمريكية حول "صفقة القرن"

نفت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، إجراء أي اتصال مع الإدارة الأمريكية بشأن خطة "صفقة القرن" الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، التي يعتزم البيت الأبيض إطلاقها الأسبوع الجاري.

وقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة،: "لم يجر أي حديث مع الإدارة الأمريكية لا بإيجاز ولا بإسهاب (حول صفقة القرن)".

وأضاف في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "الموقف الفلسطيني واضح وثابت من رفض قرارات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا، وبكل ما يتعلق بصفقة القرن المرفوضة".

وكان المتحدث الرئاسي الفلسطيني يعقب على أقوال ترامب للصحفيين، مساء الخميس، والتي أشار فيها إلى أن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين، وأنها تنوي توسيع الاتصالات لاحقا.

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وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب صحفيين ردا على سؤال بشأن إمكانية الاتصال مع الفلسطينيين حول الخطة الأمريكية: "لقد تحدثنا إليهم لفترة وجيزة، لكننا سنتحدث إليهم لاحقا، إن لديهم الكثير من الحوافز للقيام بذلك، أنا متأكد من أنهم ربما يتصرفون بشكل سلبي في البداية، لكن (الخطة) في الواقع إيجابية للغاية بالنسبة لهم، إن لديهم الكثير من الحوافز للقيام بذلك".

وأوقف الفلسطينيون الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017.

وكان الرئيس الأمريكي أبلغ الصحفيين أنه ينوي نشر الخطة الأمريكية قبل لقائه المقرر في البيت الأبيض يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.

ولكن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وصف الخطة الأمريكية بأنها" صفقة احتيال القرن".

وقال عريقات في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "تذكير للمجتمع الدولي: إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قطاع غزة)، أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لهذه الحقيقة سيدخل التاريخ على اعتباره احتيال القرن".

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل الجانب السياسي من الخطة الأمريكية التي ما زالت طي الكتمان.