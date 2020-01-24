شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: ميليشيات إيران تهديد لأمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، أن النظام الإيراني يريد تصدير ثورته لدول الجوار، ولديه أفكار توسعية، ولا يريد شراكة بين دول المنطقة، بل جل ما يهدف إليه هو أن تكون تلك الدول ضمن مشروعه التوسعي، معتبراً أن إيران وميليشياتها تهديد لأمن المنطقة.
كما قال في مقابلة تلفزيونية مع "فايس" تعرضها "العربية" مساء الجمعة، إن السعودية لديها رؤية 2030 التي تحرك المملكة إلى الأمام، في حين لدى إيران خطة من عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة إلى الخلف.
إيران وداعش وجهان لعملة واحدة
إلى ذلك، اعتبر الأمير خالد بن سلمان، أن أكبر تهديد يواجه المنطقة والعالم اليوم هو إيران وميليشياتها والمنظمات الإرهابية كداعش والقاعدة.. وكلاهما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا، وأضاف "كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيدلوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القوانين الدولية".
وأضاف "عندما يتعلق الأمر بنا فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا".
تجدر الإشارة إلى أن المقابلة الكاملة تعرض، اليوم الجمعة، الساعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية.
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