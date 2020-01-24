شكرا لقرائتكم حسني مبارك يجري عملية جراحية.. ونجله يغرد بصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، أن والده خضع لعملية جراحية مساء أمس.

وأكد علاء مبارك في تغريدة على حسابه في تويتر أن حالة والده مستقرة.

ولم يكشف نجل الرئيس المصري الأسبق عن تفاصيل إضافية عن الجراحة.

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وخضع مبارك للجراحة في مستشفى المعادي العسكري جنوب العاصمة القاهرة.

وظهر مبارك في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ تنحيه قبل 9 سنوات على يوتيوب، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

وفي 26 ديسمبر من العام 2018، ظهر مبارك على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة، أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين.

يبلغ الرئيس المصري الأسبق من العمر 92 عاما، حيث ولد في العام 1928، وتولى حكم مصر منذ العام 1981، واستمر 30 عاماً حتى تنحيه في 11 فبراير من العام 2011، بضغط من المطالبات الشعبية إثر ثورة 25 يناير.