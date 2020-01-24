نقابة الصحافة: حرية الاعلاميين مصانة والاعتداء عليهم مدان ومرفوض

رحب مجلس ​نقابة الصحافة​، خلال اجتماعه الدوري، برئاسة النقيب ​عوني الكعكي​ بـ"تشكيل ​الحكومة​ الجديدة التي ولدت بعد مخاض عسير منذ استقالة الحكومة السابقة"، متمنياً لـ"رئيس الوزراء والوزيرات والوزراء النجاح في مهامهم، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه ​لبنان​"، لافتاً الى ان "حرية الاعلاميين، في مختلف قطاعات المهنة مصانة بموجب ​الدستور​، وبالتالي فان الاعتداء عليهم مرفوض ومدان ومستنكر بقوة، والنقابة لن تتساهل ازاء المعتدين ايا كانوا"، مستنكراً "ما جرى في وسط العاصمة من اعتداء على الاملاك العامة والخاصة، الحرص على ان تبقى ​الثورة​ كما بدأت في نقاء وصفاء ومطالب مشروعة".

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