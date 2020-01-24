المديرية العامة لأمن الدولة عممت رقم هاتف جديد لها

صدر عن ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: "يهم المديرية العامة لأمن الدولة تعميم رقم هاتف جديد لتمكين المواطنين كافة الاتصال بمقرها العام: (01/822610 ) وذلك اعتبارا من 28/1/2020".

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