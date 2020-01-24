تابع قاضي التحقيق في ​بيروت​ أسعد بيرم، تحقيقاته في دعوى ​الدولة اللبنانية​ والنائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ضد النائب ​هادي حبيش​ بجرم تحقير ​القضاء​، فرد الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر الذي استمهل لاستئنافها، وذلك في الجلسة التي عقدت ولم يحضرها وكيل القاضية عون، فيما حضر وكيل الدولة اللبنانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي بيرم رد الدفوع الشكلية فى دعوى حبيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.