أوضحت مصادر ​حركة أمل​ للـ "LBCI" أن "ما حصل في منطقة ​الجناح​ أمام ​مجلس الجنوب​ ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات"، معتبرة أنه "لو نُسّق الأمر مسبقاً مع ​القوى الأمنية​ لما حصل أي إشكال".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حركة امل للـ "LBCI": ما حصل أمام مجلس الجنوب ليس بقرار حزبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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