أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مذكرة رقم 3/2020 جاء فيها: "لمصادفة عيد مار مارون يوم تعطيل رسمي، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 10/2/2020".
كما أصدر مذكرة رقم 4/2020 جاء فيها: "تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الجمعة الواقع فيه 14/2/2020، وذلك في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الابرار".
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بالاقفال في عيد مار مارون وذكرى الحريري يومي الاثنين والجمعة 10 و14 شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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