مذكرة بالاقفال في عيد مار مارون وذكرى الحريري يومي الاثنين والجمعة 10 و14 شباط

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ مذكرة رقم 3/2020 جاء فيها: "لمصادفة ​عيد مار مارون​ يوم تعطيل رسمي، تقفل جميع ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة و​البلديات​ يوم الاثنين الواقع فيه 10/2/2020".

كما أصدر مذكرة رقم 4/2020 جاء فيها: "تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الجمعة الواقع فيه 14/2/2020، وذلك في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس ​رفيق الحريري​ ورفاقه الابرار".