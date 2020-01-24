وزير الصحة أوعز بمعالجة جرحى حادث سير وقع صباحا على مدخل صيدا

أوعز وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ للمستشفيات الخاصة والحكومية بضرورة معالجة جرحى حادث السير الذي وقع صباح اليوم ع مدخل ​مدينة صيدا​ كما اكد أنه سيتابع موضوع تأمين السيارات وخصوصاً الالزامي منه وتقاعس بعض الشركات عن القيام بواجبها مع معالي وزير الداخلية والدوائر والاجهزة المعنية.

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