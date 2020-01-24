النشرة: انحسار العاصفة في حاصبا والطقس إلى تحسّن

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه ​العاصفة الثلجية​ التي ضربت منطقة حاصبيا والعرقوب خلال ​الساعات​ الماضية بالانحسار وبدأ ​الطقس​ بالتحسن تدريجيا ما سمح الآليات المتعاقدة مع ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وأخرى تابعة ال​بلدية شبعا​ بفتح الطرقات والتي باتت جميعها سالكة بما فيها طريق شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم. ولفت رئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ ورئيس بلدية شبعا الحاج ​محمد صعب​ ان ورش ​البلدية​ في حالة استنفار على مدار ​الساعة​ لمواجهة تداعيات العاصفة، محذرا المواطنين من خطر تكون الجليد على الطرقات في ظل موجة الصقيع التي تجتاح المنطقة إضغط للمزيد

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