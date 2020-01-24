لوكاشينكو: أميركا والسعودية والإمارات وعدتنا بتأمين كمية النفط المطلوبة

أعلن رئيس جمهورية بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو، إن "بلاده تتفاوض مع ​الولايات المتحدة​ و​المملكة العربية السعودية​ ودولة ​الإمارات العربية المتحدة​ بشأن ​النفط​، وقد وعدوا بتقديم المزيد من النفط الخام حسب الحاجة"، موضحاً ان "العلاقة رائعة مع هذه الدول".

هذا وتوقفت إمدادات النفط من ​روسيا​ إلى ​بيلاروسيا​ في الأول من كانون الثاني الحالي ، إذ علقت شركات من بينها "روس نفط" و"غازبروم نفط" و"​لوك أويل​" و"سورغوت نفط غاز" الصادرات، في الوقت الذي تناقش فيه ​موسكو​ و​مينسك​ بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.

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