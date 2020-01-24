لوكاشينكو: أميركا والسعودية والإمارات وعدتنا بتأمين كمية النفط المطلوبة

أعلن رئيس جمهورية بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو، إن "بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النفط، وقد وعدوا بتقديم المزيد من النفط الخام حسب الحاجة"، موضحاً ان "العلاقة رائعة مع هذه الدول".
هذا وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروسيا في الأول من كانون الثاني الحالي ، إذ علقت شركات من بينها "روس نفط" و"غازبروم نفط" و"لوك أويل" و"سورغوت نفط غاز" الصادرات، في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومينسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.
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