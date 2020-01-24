الخارجية المغربية تحذر رعاياها في الصين من فيروس كورونا الجديد

دعت ​وزارة الخارجية المغربية​ "رعاياها في ​الصين​ إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها ​السلطات الصينية​ لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد والاتصال ب​السفارة​ المغربية عند الحاجة"، مشيرة الى انها "شكلت خلية أزمة خاصة بتتبع أفراد الجالية في الصين ارتباطا بتطور وانتشار فيروس كورونا الجديد". إضغط للمزيد

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