سيالة: تهديدات المسماري بقصف الطيران المدني جريمة حرب مبيتة

أعلن وزير الخارجية في ​حكومة​ الوفاق الليبية محمد سيالة، إن "تهديدات متحدث ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ بقصف ​الطيران المدني​ تعد جريمة حرب مبيتة وخرقا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني"، واضعاً "​المجتمع الدولي​ أمام مسؤولياته إذا تعرض الطيران المدني لأي اعتداء من قبل قوات ​خليفة حفتر​"، مشددا على "مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر"، مشيراً الى ان "المجلس الرئاسي يذكر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية وبمسار ​برلين​ القاضي بالعمل على تثبيت ​الهدنة​ وتطويرها".

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