الرئاسة الفلسطينية: لم يجر أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام

أعلنت ​الرئاسة الفلسطينية​، في بيان، أن "أي حديث لم يجر مع ​واشنطن​ بشأن خطة ​السلام​ الأميركية، المعروفة ب​صفقة القرن​".

هذا وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، قد اعلن في وقت سابق إنه "تحدث مع ​الفلسطينيين​ بإيجاز بشأن صفقة القرن"، مشيراً إلى أنه "سيتحدث معهم أيضا في فترة زمنية لاحقة، وان لديهم الكثير من الحوافز لفعل ذلك".

إضغط للمزيد