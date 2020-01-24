الرئاسة الفلسطينية: لم يجر أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن "أي حديث لم يجر مع واشنطن بشأن خطة السلام الأميركية، المعروفة بصفقة القرن".
هذا وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد اعلن في وقت سابق إنه "تحدث مع الفلسطينيين بإيجاز بشأن صفقة القرن"، مشيراً إلى أنه "سيتحدث معهم أيضا في فترة زمنية لاحقة، وان لديهم الكثير من الحوافز لفعل ذلك".
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