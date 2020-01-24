الفخفاخ: سنشكل حكومة سياسية مصغرة ولن نستبعد أي حزب من المشاورات

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ المكلف إلياس الفخفاخ، بدء "المشاورات مع الأحزاب فيما يتعلق بالحزام السياسي للحكومة وبرنامج عملها، والعمل على تشكيل حكومة ​سياسة​ مصغرة تضم كفاءات عالية ومستوعبة لدقة المرحلة"، موضحاً الى انه "سيكون هناك تمثيل جيد للشباب والمرأة في الحكومة القادمة، وأنه سيحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة حتى تنال ثقة مجلس نواب الشعب، ولتوسيع دائرة الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه سيتحمل مسؤولياته الكاملة أمام الشعب وسيتحمل الأمانة بكل صدق واخلاص"، مبينا بأنه "لن يتم إقصاء أي قوى من المشاورات ما عدا حزبين لن يتم التشاور معهما وهما حزبي قلب تونس والحزب الدستوري الحر"، مشدداً على ان "​رئيس الجمهورية​ ​قيس سعيد​ مساند له في كل ما يقوم به".

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