دان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي "الاسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات وهم في طريقهم ظهر اليوم الى الاعتصام امام مجلس الجنوب"، مؤكدا أن "الاجهزة الامنية المختصة لن تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم، وباشرت على الفور التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية وأهداف الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين واحالتهم الى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني".
وشدد فهمي في بيان على أن "وزارة الداخلية من مهامها واولوياتها حماية المواطنين كل المواطنين من متظاهرين وغيرهم ومنع اعمال الشغب والتعديات، ولن تقبل باستمرار العابثين بالامن التطاول على كرامة اي مواطن تحت اي ظرف او حجة او سبب"، مشيرا الى أن "التظاهر والاعتصام حق مشروع حفظه القانون وحفظته كل الاعراف الانسانية والاخلاقية والانظمة المرعية الاجراء".
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي دان ما حصل امام مجلس الجنوب: لن نتوانى عن ملاحقة المعتدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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