AFP: انفجار كبير في هيوستن في الولايات المتحدة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن انفجارا كبيرا، هزّ مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في ساعة مبكرة وأيقظ دويه العديد من السكان قبيل الفجر.
وذكرت صحيفة "هيوستن كرونيكل" أن الشرطة هرعت إلى مكان الانفجار وطلبت من جميع السائقين تجنب المنطقة الواقعة في غرب المدينة.
وأوضحت الشرطة في مدينة هيوستن أن فرق الطوارئ إستجابت إثر انفجار وقع في مبنى في شمال غرب هيوستن في حوالي الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي.
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