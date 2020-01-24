أوضح وزير المال غازي وزني أن "كلامي عن استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، يرتبط بالفترة الراهنة وليس بالمستقبل".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد وزني أن "كلامي عن استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، يرتبط بالفترة الراهنة وليس بالمستقبل ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزني: كلامي عن استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه يرتبط بالفترة الراهنة وليس بالمستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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