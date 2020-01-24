وزني: كلامي عن استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه يرتبط بالفترة الراهنة وليس بالمستقبل

أوضح وزير ​المال​ ​غازي وزني​ أن "كلامي عن استحالة عودة سعر صرف ​الدولار​ إلى ما كان عليه سابقاً، يرتبط بالفترة الراهنة وليس ب​المستقبل​".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد وزني أن "كلامي عن استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، يرتبط بالفترة الراهنة وليس بالمستقبل ".