انفجار عنيف يهزّ هيوستن الأميركية

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واشنطن: هز انفجار عنيف مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في وقت مبكر الجمعة، بحسب ما أفادت الشرطة، أيقظ دويه العديد من السكان قبيل الفجر.
وحذرت شرطة هيوستن جميع السواق من الاقتراب من موقع الانفجار غرب المدينة حيث تصاعدت أعمدة دخان، بحسب وسائل اعلام محلية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الانفجار وقع حوالى الساعة 04,15 صباحًا، مضيفة أن العديد من السكان شعروا بهزّة في المباني المحيطة.
وأفاد بعض السكان عن تحطّم نوافذ جرّاء الانفجار.
ولم تصدر أي تفاصيل بعد بشأن سبب الانفجار وإن كان أسفر عن إصابات.
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