"كن إيجابيًا".. مؤتمر لـ"مستقبل وطن" لبحث المشروعات الصغيرة في الشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، مؤتمراً جماهيرياً، في مركز الحسينية، تحت شعار "كن إيجابيا"، لبحث آليات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تحت رعاية احمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة.
وبحث المؤتمر -الذي عقد بمقر مركز شباب الصالحية ببحر البقر، 7 آليات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك مشروعات تسمين المواشي والبتلو والدواجن، بهدف مُساعدة الشباب وصغار الفلاحين والمرأة المَعيلة بتيسير القروض المُقدَّمة لهم لتحسين مستوى المعيشة والحد من ظاهرة البطالة.
وشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من أمانة الحزب بالشرقية ومُمثلون عن البنوك ومديريات الطب البيطرى والزراعة والتأمين ضد المخاطر، وتم فتح باب النقاش للرد على أى استفسارات وكذلك التعريف بالقروض المُعلَنة وطرق السداد والفائدة والأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين.
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