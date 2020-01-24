شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية بمساندة جامعة القاهرة فى إنشاء فرعها بالسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة مساندة جامعة القاهرة لسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بانشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة بمدينة 6 اكتوبر.

وتوقع " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم ان يكون الفرع الدولى لجامعة القاهرة واحدا من اهم وأحدث المؤسسات التعليمية الجامعية العريقة مشيدا بالفكر المستنير للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لإنشاء هذا الفرع للجامعة والذى يُقام على مساحة 575 فدانًا، تضم المبنى الرئيسي الذي يشمل قبة الجامعة، بها إدارة البرامج والجامعة، كما يضم الفرع الدولي، مبان الأنشطة التعليمية، والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى.

Advertisements



وقال النائب حسين أبو جاد ان وجود أول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان داخل الفرع الدولى لجامعة القاهرة سيكون له دوره الكبير فى كل مايتعلق من ملفات بحثية وعلمية لمواجهة جميع المشكلات المتعلقة بالثروة الحيوانية فى مصر، مؤكدا ان انشاء منطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من 1800 متر مربع، والاستاد الرياضي الذى يسع 20 ألف متفرج، لإقامة منافسات دوري الجامعات سيكون له دوره ايضا فى اكتشاف المواهب الرياضية من داخل جميع الجامعات المصرية من قلب الجامعة الام جامعة القاهرة العريقة ليكونوا نواة لجميع الفرق والمنتخبات الوطنية المصرية فى مختلف اللعبات ليتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد.

وأشاد " أبو جاد " بوجود منطقة رياضية ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان اضافة إلى مبنى لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع ومجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وكل ذلك سيكون له دوره وآثاره الايجابية الكبيرة لصالح تحديث الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمارات والمشروعات داخل مصر.