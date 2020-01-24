عاجل.. ثمن نهائي كأس إسبانيا.. الريال في مواجهة سرقطسة والبارصا مع ليغانيس

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، التي تم سحبها اليوم الجمعة، عن صدام متباينة لقطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.

ووضعت القرعة الريال في مواجهة ريال سرقسطة، في حين يواجه غريمه البارصا نادي ليغانيس، بينما يصطدم حامل اللقب فالنسيا، بليونيسا.

وفي باقي المباريات، يلعب غرناطة مع باداجوز، بينما يصطدم أتليتيك بيلباو بديبورتيفو تينيريفي، وإشبيلبة بميرانديز، ثم رايو فاليكانو مع فياريال، وريال سوسيداد أمام أوساسونا

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وتقام مباريات هذا الدور يوم 29 يناير الجاري، من مباراة واحدة فاصلة، شأنه شأن ربع النهائي الذي تم تحديد 5 فبراير القادم، موعدا له، على أن تجرى مباراتا المربع الذهبي من ذهاب وإياب، الذهاب يوم 12 فبراير، والإياب في 4 مارس المقبل.

يذكر أن مباريات الأدوار القادمة بدءا من ثمن النهائي، ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الڤار”.