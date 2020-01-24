النيابة العامة تقرر متابعة برلماني “البام” بتهمة الارتشاء وتحدد موعد محاكمته

في تطور جديد في ملف المستشار البرلماني الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، قررت المحكمة إيداع المستشار السجن وبدء أطوار محاكمته.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة، أنه تقديم رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح اليوم.

وأوضح الغلوسي أن وكيل الملك قرر إيداع المستشار البرلماني السجن من أجل جناية الإرتشاء، طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون، محددا الأربعاء المقبل، تاريخا لأول جلسة.

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وتم اعتقال مولاي عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة بضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب الثاني، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة.

وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على عبد الرحيم الكامل للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي ابراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.