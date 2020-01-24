مؤلم.. العثور على رضيع مرمي في الشارع وسط بني ملال !

عثر مواطنون، ليلة أمس الخميس، على رضيع مرمي في شارع محمد السادس وسط مدينة بني ملال، في ظروف غامضة .
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الرضيع، الذي عثر عليه ملفوف في غطاء، يبلغ من العمر حوالي 6 أشهر، وهو في صحة جيدة.
وفور علمها بالخبر حلت السلطات المحلية في عين المكان، حيث فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة المؤلمة.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيع صوب جناح الأطفال بالمستشفى الجهوي بني ملال.
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